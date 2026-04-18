Exposition Association les Peintres de la Presqu’île Loisirs Club Ronçois La Tremblade
Exposition Association les Peintres de la Presqu’île Loisirs Club Ronçois La Tremblade vendredi 3 juillet 2026.
La Tremblade
Exposition Association les Peintres de la Presqu’île
Loisirs Club Ronçois 51 avenue de la Chaumière La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-03
Exposition de peintures par l’association Les Peintres de la Presqu’île
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Loisirs Club Ronçois 51 avenue de la Chaumière La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 63 28 foyerroncois@sfr.fr
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English :
Painting exhibition by Les Peintres de la Presqu’île association
L’événement Exposition Association les Peintres de la Presqu’île La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de La Tremblade
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