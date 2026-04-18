Exposition Association les Peintres de la Presqu’île Loisirs Club Ronçois La Tremblade

La Tremblade

Exposition Association les Peintres de la Presqu’île

Loisirs Club Ronçois 51 avenue de la Chaumière La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-03

Exposition de peintures par l’association Les Peintres de la Presqu’île

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Loisirs Club Ronçois 51 avenue de la Chaumière La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 63 28 foyerroncois@sfr.fr

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English :

Painting exhibition by Les Peintres de la Presqu’île association

L’événement Exposition Association les Peintres de la Presqu’île La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de La Tremblade