Remise en forme stretching Ronce-les-Bains La Tremblade

La Tremblade

Remise en forme stretching

Ronce-les-Bains Plage de la Cèpe La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Remise en forme estivale animée par Brigitte.

Du 8 juillet au 22 août, tous les mardis et vendredis à 10h.

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Ronce-les-Bains Plage de la Cèpe La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

Summer fitness with Brigitte.

From July 8 to August 22, every Tuesday and Friday at 10 a.m.

L’événement Remise en forme stretching La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade