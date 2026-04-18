Remise en forme stretching Ronce-les-Bains La Tremblade
Remise en forme stretching Ronce-les-Bains La Tremblade mercredi 8 juillet 2026.
La Tremblade
Remise en forme stretching
Ronce-les-Bains Plage de la Cèpe La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-22 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Remise en forme estivale animée par Brigitte.
Du 8 juillet au 22 août, tous les mardis et vendredis à 10h.
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Ronce-les-Bains Plage de la Cèpe La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17
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English :
Summer fitness with Brigitte.
From July 8 to August 22, every Tuesday and Friday at 10 a.m.
L’événement Remise en forme stretching La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade
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