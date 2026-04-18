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Zumba Place des Eiders La Tremblade

Zumba Place des Eiders La Tremblade lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Place des Eiders

Adresse : Kiosque

Ville : 17390 La Tremblade

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

La Tremblade

Zumba

Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-08-28 11:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Cours de zumba en juillet avec Carole et en août avec Frédérique.
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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 

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English :

Zumba classes in July with Carole and in August with Frédérique.

L’événement Zumba La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade

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