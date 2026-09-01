Initiez-vous à la peinture sur mobilier ! lieu dit les bruyères Loir en Vallée

Informations pratiques

Loir en Vallée

Initiez-vous à la peinture sur mobilier !

lieu dit les bruyères Ruillé sur Loir Loir en Vallée Sarthe

Tarif : 35 – 35 – 250 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-14 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Transformez votre petit mobilier à la Citronnerie !

Transformez votre petit mobilier en faisant vibrer les couleurs et réalisez votre pièce unique ! Vous découvrirez des techniques, une palette de couleurs lumineuses et une variété infinie de motifs, c’est la créativité qui sera privilégiée.

Ces ateliers de 3 à 8 personnes sont pour tous, débutants, rêveurs, curieux, passionnés.

Située entre bois et champs, l’atelier Citron vous immerge avec intensité dans la nature. Au cœur de l’atelier baigné de lumière, les couleurs, les motifs, inspirés du folklore et des traditions rurales prennent forme. Lors de cette parenthèse artistique de 2 à 3 jours, vous aurez la possibilité de profiter du gîte en pension complète.

À votre arrivée, nous irons ensemble chiner de broc en broc, dans ce village de la Chartre-sur-le-Loir réputé pour ses brocanteurs, terrain de jeu idéal pour dénicher la bonne affaire à transformer. On choisit un meuble qui à l’air de sortir du grenier, on le transforme en objet qui raconte une histoire, votre histoire ! Si vous avez un objet de prédilection, n’hésitez pas à l’apporter, il retrouvera une nouvelle vie et chaque participant, son imaginaire.

Décoratrice et graphiste, spécialiste de la couleur, j’ai animé à Paris des ateliers dans différents musées, lieux publics et privés, autour de la création et la sensibilisation aux matériaux recyclés.

Aujourd’hui, de retour dans la vallée du Loir, j’organise ces stages comme un voyage, graphique, coloré, poétique. .

lieu dit les bruyères Ruillé sur Loir Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire s@lateliercitron.com

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English :

Transform your small furniture at La Citronnerie!

L’événement Initiez-vous à la peinture sur mobilier ! Loir en Vallée a été mis à jour le 2026-04-15 par CDT72