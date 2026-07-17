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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE, Château de Poncé, Loir en Vallée

samedi 19 septembre 2026 · Château de Poncé · Loir en Vallée

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE, Château de Poncé, Loir en Vallée

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Poncé
Adresse
8 rue des Coteaux, 72340 Loir en Vallée, France
Ville
72340 Loir en Vallée
Département
Sarthe

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 19 et 20 septembre Château de Poncé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

DEMEURE HISTORIQUE ET JARDIN REMARQUABLE

Château de Poncé 8 rue des Coteaux, 72340 Loir en Vallée, France Loir en Vallée 72340 Poncé-sur-le-Loir Sarthe Pays de la Loire 0672806735 https://www.chateaudeponce.com/les-jardins Un des plus beaux témoins de la première Renaissance du Val de Loire. Château édifié pour Jean de Chambray vers 1542, dans la lignée d’Azay-le-Rideau. Accompagné de jardins en terrasse qui existaient en 1775. Restauré au début du XXe siècle. Un musée d’art et de traditions populaires a été installé dans les communs du XVIIIe siècle, remaniés au XIXe siècle. Colombier du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Terrasse Caroline édifiée en 1830. Parking sur place à 50m de l’entrée du jardin, une partie du jardin a des gravillons, pas de rampe, pas encore d’ascenseurs.
DEMEURE HISTORIQUE ET JARDIN REMARQUABLE

©GUYDEMALHERBE

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