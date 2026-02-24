Initiez-vous à la permaculture à St-Laurent-les-Eglises Forêt Jardin du Petit Chavanat Saint-Laurent-les-Églises
Initiez-vous à la permaculture à St-Laurent-les-Eglises
Forêt Jardin du Petit Chavanat
Saint-Laurent-les-Églises
samedi 11 avril 2026
81 Impasse des Jacinthes
Saint-Laurent-les-Églises
Haute-Vienne
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Début : 2026-04-11
fin : 2026-09-19
2026-04-11 2026-04-22 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-15 2026-09-19
Atelier complet pour découvrir les principes de la permaculture, philosophie de vie qui prône le respect de la nature et de l’humain. Avec Estelle, découvrez la Forêt Jardin du Petit Chavanat, écosystème foisonnant de vie et de richesses. Comprenez les interactions complexes entre les différentes espèces qui la compose et découvrez les principes de l’agroécologie, du maraîchage sol vivant et l’usage de pratiques ancestrales (potager écologique, semences paysannes, cueillette sauvage, plantes aromatiques, comestibles et médicinales). Pour finir, dégustez un pesto de plantes sauvages et une boisson fraîche. .
Contact: +33 7 81 70 57 85
foretjardindupetitchavanat@gmail.com
English : Initiez-vous à la permaculture à St-Laurent-les-Eglises
