Informations pratiques

Arette

Inititation VTT enfants 7-12 ans

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Envie de faire découvrir la montagne de manière ludique à votre enfant? Profitez des séances d’initiation au VTT de montagne proposées sur l’espace débutant du Bike Park de La Pierre Saint-Martin.

Encadrés par un moniteur VTT diplômé d’Etat, vos enfants profiteront de cette escapade sportive en toute sécurité.

Prévoir tenue et chaussures de sport, polaire/coupe vent, eau. .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 05 58 43

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English : Inititation VTT enfants 7-12 ans

L’événement Inititation VTT enfants 7-12 ans Arette a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn