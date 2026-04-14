Arette

Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Partagez la vie des bergers dans leur cabane à La Pierre Saint-Martin. Des récits de vie authentiques, sincères et passionnants.

Démonstration de fabrication de fromage, visite du saloir et dégustation Achat de fromages fermiers sur place.

Réservation obligatoire. .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09 lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com

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English : Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin

L’événement Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin Arette a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn