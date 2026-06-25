Projection documentaire Vent debout Centre culturel Ambille Arette
Projection documentaire Vent debout Centre culturel Ambille Arette mercredi 29 juillet 2026.
Arette
Projection documentaire Vent debout
Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Documentaire de Laurence Fleury avec Patrice de Bellefon
Un documentaire consacré à Patrice de Bellefon, figure emblématique du monde de la montagne et de l’alpinisme. À travers son parcours, ses souvenirs et son regard passionné, le film retrace une vie d’aventures, d’engagement et de rencontres au cœur des grands espaces.
Une projection proposée au Centre Culturel Ambille à Arette, pour un moment d’échange et de découverte autour de la montagne, de la transmission et de la passion de l’exploration. .
Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr
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English : Projection documentaire Vent debout
L’événement Projection documentaire Vent debout Arette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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