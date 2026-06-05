Arette

La Pierre Saint-Martin en VTTAE

La Pierre Saint-Martin Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:15:00

fin : 2026-07-29 12:15:00

Date(s) :

2026-07-29

Enfourchez un VTT à assistance électrique et laissez-vous guider pendant 3 heures d’exploration commentée sur le massif de La Pierre Saint-Martin. Accompagné de Pascal, moniteur VTT passionné, partez à la rencontre des incontournables du territoire pastoralisme et vie d’estive avec les bergers, gouffres de la Tête Sauvage et de La Pierre Saint-Martin, nature brute et panoramas saisissants, Grotte de La Verna ou encore Junte de Roncal, héritage culturel unique entre Béarn et Navarre.

Durée 3h, niveau facile. Matériel fourni VTT à assistance électrique, casque. Taille requise 140 cm. Prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, eau, éventuellement gants et lunettes. Départ maintenu à partir de 2 inscrits. .

La Pierre Saint-Martin Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09

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English : La Pierre Saint-Martin en VTTAE

L’événement La Pierre Saint-Martin en VTTAE Arette a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn