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AGENDA · Arette

Inititation VTT enfants 7-12 ans Arette

jeudi 20 août 2026 · Arette

Inititation VTT enfants 7-12 ans Arette

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
64570 Arette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Arette

Inititation VTT enfants 7-12 ans

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Envie de faire découvrir la montagne de manière ludique à votre enfant? Profitez des séances d’initiation au VTT de montagne proposées sur l’espace débutant du Bike Park de La Pierre Saint-Martin.
Encadrés par un moniteur VTT diplômé d’Etat, vos enfants profiteront de cette escapade sportive en toute sécurité.
Prévoir tenue et chaussures de sport, polaire/coupe vent, eau.   .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 05 58 43 

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English : Inititation VTT enfants 7-12 ans

L’événement Inititation VTT enfants 7-12 ans Arette a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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