Inititation VTT enfants 7-12 ans Arette
vendredi 28 août 2026 · Arette
Informations pratiques
Arette
Inititation VTT enfants 7-12 ans
Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Envie de faire découvrir la montagne de manière ludique à votre enfant? Profitez des séances d’initiation au VTT de montagne proposées sur l’espace débutant du Bike Park de La Pierre Saint-Martin.
Encadrés par un moniteur VTT diplômé d’Etat, vos enfants profiteront de cette escapade sportive en toute sécurité.
Prévoir tenue et chaussures de sport, polaire/coupe vent, eau. .
Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 05 58 43
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English : Inititation VTT enfants 7-12 ans
L’événement Inititation VTT enfants 7-12 ans Arette a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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