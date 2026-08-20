INNOV’ACTION : Comment concevoir des prairies performantes et durables ?, GAEC de la Baussié, Vénès (81), Vénès

Informations pratiques

INNOV’ACTION : Comment concevoir des prairies performantes et durables ? Jeudi 10 septembre, 14h00 GAEC de la Baussié, Vénès (81) Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00

À l’occasion d’une nouvelle journée Innov’Action, la Chambre d’agriculture du Tarn vous propose de découvrir les enseignements du GIEE Qualiprat+, consacré à la conception de prairies à flore variée adaptées aux systèmes d’élevage.

Au programme

Les résultats du GIEE Qualiprat+ Les critères de choix d’un mélange prairial performant ; Les bénéfices des prairies multi-espèces pour le pâturage ; Des échanges avec les agriculteurs et les conseillers Chambres d’agriculture.



Pourquoi participer ?

Cette journée vous permettra de découvrir des références techniques et des retours d’expérience concrets pour concevoir des prairies plus résilientes, améliorer la qualité du pâturage et sécuriser l’alimentation des troupeaux.

Les journées Innov’Action mettent en lumière des agriculteurs qui expérimentent des pratiques innovantes et favorisent le partage de solutions directement transférables sur les exploitations.

Rendez-vous le 10 septembre 2026 à 14h sur l’exploitation du GAEC de la Baussié (43.7120858,2.2036459)

GAEC de la Baussié, Vénès (81) 43.7120858,2.2036459 Vénès 81440 Tarn Occitanie

Les prairies constituent un levier essentiel pour renforcer l’autonomie fourragère et faire face au changement climatique. Mais comment choisir le bon mélange pour garantir productivité et pérennité ?

Caroline Auguy – CDA 81