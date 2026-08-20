INNOV’ACTION – Les innovations au service des cultures (53), Cuma des Quatre Routes, Ménil (53), Ménil

Informations pratiques

INNOV’ACTION – Les innovations au service des cultures (53) Jeudi 10 septembre, 14h00 Cuma des Quatre Routes, Ménil (53) Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00

Les technologies prennent de plus en plus de place dans le quotidien agricole et les grandes cultures n’échappent plus à cette évolution.

Rendez-vous le jeudi 10 septembre 2026 de 14 h à 17 h au Cuma des Quatre Routes, La Vicelle, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne.

Au programme

Autonomie, électrification, à quoi ressembleront les tracteurs de demain ?

Le Robot autonome Agbot T2 Série 5 par Agxeed.

Le Tracteur autonome (conversion grâce à la solution IQUUS) par Latitude GPS.

Le tracteur converti à l’électrique – Tractofit par VENSYS.

Les drones agricoles par Drone Précision Mayennais.

Les outils pour améliorer l’efficience et le pilotage des cultures.

Le pulvérisateur ultra localisée ARATM 620 d’écorobotix par la FDCUMA.

Le RTK Centipède et le système d’autoguidage AgopenGPS par la CAPDL.

Les outils de pilotage des cultures : Optiprotect, MesSatImages, … par la CAPDL.

Venez découvrir comment ces solutions peuvent faire gagner du temps à l’agriculture d’aujourd’hui et de demain, permettre de mieux gérer les bioagresseurs et piloter vos parcelles avec précision.

Démonstrations au cours de l’après-midi.

Contact

Morgane GUILBAUD, Chambre d’agriculture Pays de la Loire – Tél. 06 14 87 41 51

Cuma des Quatre Routes, Ménil (53) 8 Rte de Château Gontier, 53200 Ménil Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire

Le 10 septembre 2026 la Chambre d’agriculture Pays de la Loire, en partenariat avec la FDCUMA, vous propose une demi-journée dédiée aux innovations technologiques au service des productions végétales.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire