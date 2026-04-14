InnovAction : Les nouvelles formes d’interaction entre céréaliers et éleveurs grâce au pâturage., Saint-Jean-Poutge (31), Saint-Jean-Poutge

InnovAction : Les nouvelles formes d’interaction entre céréaliers et éleveurs grâce au pâturage. Mardi 28 avril, 14h00 Saint-Jean-Poutge (31) Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00

Destruction des couverts, fertilisation, autant de tâches mécaniques et chimiques à réaliser par les céréaliers… Sauf si c’est le bétail qui s’en charge ! De plus en plus de partenariats se développent ainsi entre éleveurs et céréaliers autour du pâturage.

Nous vous invitons à en savoir plus sur cette thématique le mardi 28 avril après-midi à Saint Jean de Poutge avec l’illustration du système d’exploitation de Pierre Pujos.

Cette rencontre est organisée en partenariat entre la Chambre d’agriculture du Gers et le GIEE agrivaleur, dans le cadre de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux.

Saint-Jean-Poutge (31) Saint-Jean-Poutge 31190 Saint-Jean-Poutge 32190 Gers Occitanie

Le Pâturage, la pratique gagnante entre éleveurs et céréaliers