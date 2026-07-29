INOUBLIABLE EDITH PIAF Place Roger Panouse Tournefeuille

Informations pratiques

Tournefeuille

INOUBLIABLE EDITH PIAF

Place Roger Panouse L’ESCALE Tournefeuille Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-22

Ne lisez pas de biographie de la Môme Piaf ! C’est trop triste. Si vous avez lu les Misérables, vous pouvez imaginer sans peine ce qu’a été la jeunesse de cette chanteuse de légende, si petite, que le surnom de Piaf s’imposera comme une évidence.

Petite certes, mais à la voix si puissante et au timbre si caractéristique, qu’elle ne pouvait que fasciner ses auditeurs. L’époque de Piaf, c’est celle de la chanson de rue, suivie des engagements dans les cabarets pour celles et ceux qui ont de la chance. Et il en faut de la chance quand comme Edith Gassion on naît dans la misère, avec des parents qu’on qualifiera ici de négligents pour éviter la longue litanie de leurs actes de maltraitance.

Le succès venant Piaf reprend son destin en main. Mais elle restera toute sa vie une écorchée vive , menant une vie dissolue qui la conduira à un décès précoce à l’âge de 47 ans. Il nous reste d’elle des titres inoubliables qui font partie de notre patrimoine.

Ces chansons populaires sont associées immanquablement dans notre inconscient collectif à l’accordéon, ce piano à bretelles tant utilisé par les chanteurs de rue, et c’était pour nous une évidence que d’inviter cet instrument à notre hommage à Piaf.

Cette enfant de la balle est une artiste complète, et nos amis du VM Ballet ont souhaité nous rejoindre. Un spectacle total donc, pendant lequel vous pourrez vous plonger dans l’univers de cette artiste hors normes. 5 .

Place Roger Panouse L’ESCALE Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Don’t read any biographies of Piaf herself! It’s too sad. If you’ve read *Les Misérables*, you can easily imagine what the youth of this legendary singer was like—she was so small that the nickname “Piaf” seemed like a natural fit.

L’événement INOUBLIABLE EDITH PIAF Tournefeuille a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE