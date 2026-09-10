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Inscription à l’association « Atelier Créatif du Coudray » pour les séances dessins modèle-vivants, Pôle associatif Séverine, Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · Pôle associatif Séverine · Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Pôle associatif Séverine
Adresse
2 rue Pierre Benoît, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
30

Inscription à l’association « Atelier Créatif du Coudray » pour les séances dessins modèle-vivants Jeudi 17 septembre, 14h00 Pôle associatif Séverine Loire-Atlantique

30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Ouverture annuelle et inscription dans les ateliers modèle-vivant dessin peinture à l’association Atelier Créatif du Coudray centre Severine.

Pôle associatif Séverine 2 rue Pierre Benoît, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0677091558 »}]
Inscription atelier dessin modèle vivant

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