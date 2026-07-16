Inscription sortie ParcZoo de Beauval Salle de l’atelier Bey
samedi 8 août 2026 · Salle de l'atelier · Bey
Informations pratiques
Bey
Inscription sortie ParcZoo de Beauval
Salle de l’atelier 5B Rue de Mouthier Bey Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le comité des fêtes de Bey organise une sortie de 2 jours au ZooParc de Beauval les 26 et 27 octobre 2026. Le séjour inclus le transport en autocar, 1 nuit en hôtel, l’entrée au parc pendant 2 jours, les boissons. Les inscriptions auront lieu le samedi 8 août, de 10 h à 12 h, à la salle de l’atelier. .
Salle de l’atelier 5B Rue de Mouthier Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 62 86 61 05
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English : Inscription sortie ParcZoo de Beauval
L’événement Inscription sortie ParcZoo de Beauval Bey a été mis à jour le 2026-07-16 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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