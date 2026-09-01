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AGENDA · Triguères

Instant plein air Triguères

mercredi 23 septembre 2026 · Triguères

Instant plein air Triguères

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Les Pâtures
Ville
45220 Triguères
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Triguères

Instant plein air

Les Pâtures Triguères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Venez profiter de lectures et d’un temps calme en extérieur. Rendez-vous à Triguères !
Profitez des derniers beaux jours de l’été pour lire en plein nature !

La médiathèque sort de ses murs et vous donne rendez-vous à Triguères sur l’aire de pique nique à côté de la Salle des fêtes pour découvrir les dernières nouveautés de la rentrée littéraire ou les albums jeunesse.

Ouvert à tous!   .

Les Pâtures Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71  mediatheque@3cbo.fr

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English :

Come enjoy some reading and a peaceful time outdoors. See you in Triguères!

L’événement Instant plein air Triguères a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO

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