Instant plein air Triguères
mercredi 23 septembre 2026 · Triguères
Informations pratiques
Triguères
Instant plein air
Les Pâtures Triguères Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 12:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Venez profiter de lectures et d’un temps calme en extérieur. Rendez-vous à Triguères !
Profitez des derniers beaux jours de l’été pour lire en plein nature !
La médiathèque sort de ses murs et vous donne rendez-vous à Triguères sur l’aire de pique nique à côté de la Salle des fêtes pour découvrir les dernières nouveautés de la rentrée littéraire ou les albums jeunesse.
Ouvert à tous! .
Les Pâtures Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr
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English :
Come enjoy some reading and a peaceful time outdoors. See you in Triguères!
L’événement Instant plein air Triguères a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO
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