Informations pratiques

Triguères

Instant plein air

Les Pâtures Triguères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Venez profiter de lectures et d’un temps calme en extérieur. Rendez-vous à Triguères !

Profitez des derniers beaux jours de l’été pour lire en plein nature !

La médiathèque sort de ses murs et vous donne rendez-vous à Triguères sur l’aire de pique nique à côté de la Salle des fêtes pour découvrir les dernières nouveautés de la rentrée littéraire ou les albums jeunesse.

Ouvert à tous! .

Les Pâtures Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

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English :

Come enjoy some reading and a peaceful time outdoors. See you in Triguères!

L’événement Instant plein air Triguères a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO