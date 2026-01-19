Instant Système D-[DAY]. Quand les paysans normands réutilisent le matériel militaire de la seconde guerre mondiale Sainte-Mère-Église

Instant Système D-[DAY]. Quand les paysans normands réutilisent le matériel militaire de la seconde guerre mondiale

1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche

Début : 2026-08-18 11:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

2026-08-18

Visite commentée puis dégustation de café des années 1940 !

Sur réservation. Supplément 2€/pers en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle. .

1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr

English : Instant Système D-[DAY]. Quand les paysans normands réutilisent le matériel militaire de la seconde guerre mondiale

