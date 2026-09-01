Informations pratiques

Chartres

Instantanés chartrains Bicentenaire de la photographie

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans le quotidien des Chartrains à travers des photographies qui racontent les petits et grands moments de la vie locale.

Cette exposition présente des photographies originales témoignant d’un Chartres plus intime et familier fêtes de quartiers, commerces, marchés, activités sportives et festives, mais aussi moments en famille. Des instantanés du quotidien qui offrent un regard authentique et chaleureux sur la vie des Chartrains au fil du temps. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the daily lives of the people of Chartres through photographs that capture the small and big moments of local life.

L’événement Instantanés chartrains Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES