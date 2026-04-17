Instants découvertes à Mardeuil Champagne Alexandre De Sloovere Mardeuil

Mardeuil

Instants découvertes à Mardeuil

Champagne Alexandre De Sloovere 32 Rue Jean Jaurès Mardeuil Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Tout public

Les 2 et 3 mai 2026, le Champagne Alexandre De Sloovere vous ouvre ses portes à Mardeuil pour la 10ᵉ édition des Instants Découvertes, un rendez-vous incontournable dédié aux plaisirs gourmands et à l’artisanat.

De 10h à 19h, plongez dans un univers où tradition et créativité se rencontrent à travers une sélection d’exposants passionnés spécialités artisanales, créations originales, produits du terroir et savoir-faire uniques rythmeront votre visite.

Au fil de votre découverte, laissez-vous tenter par des dégustations, des démonstrations et des rencontres avec des artisans et producteurs, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Un week-end idéal pour éveiller vos sens, flâner en famille ou entre amis et profiter pleinement de l’art de vivre en Champagne. .

Champagne Alexandre De Sloovere 32 Rue Jean Jaurès Mardeuil 51530 Marne Grand Est +33 6 41 76 04 90

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English : Instants découvertes à Mardeuil

L’événement Instants découvertes à Mardeuil Mardeuil a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne