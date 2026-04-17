Instants Nature A tire d’aile à la réserve de Malzoné Millançay
Instants Nature A tire d’aile à la réserve de Malzoné Millançay jeudi 25 février 2027.
Millançay
Instants Nature A tire d’aile à la réserve de Malzoné
Etang de Malzoné Millançay Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2027-02-25 14:00:00
fin : 2027-03-04
Date(s) :
2027-02-25 2027-03-04
Entre hivernage et migration, les oiseaux d’eau nous entrainent dans un ballet de couleurs. Venez les découvrir et les observer sur le sentier du Souchet.
Instants Nature A tire d’aile à la réserve de Malzoné. Entre hivernage et migration, les oiseaux d’eau nous entrainent dans un ballet de couleurs. Venez les découvrir et les observer sur le sentier du Souchet. .
Etang de Malzoné Millançay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com
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English :
Between wintering and migration, waterfowl take us into a ballet of colors. Come and discover and observe them on the Souchet trail.
L’événement Instants Nature A tire d’aile à la réserve de Malzoné Millançay a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT41