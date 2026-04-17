Millançay

Instants Nature A tire d’aile à la réserve de Malzoné

Etang de Malzoné Millançay Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-02-25 14:00:00

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-02-25 2027-03-04

Entre hivernage et migration, les oiseaux d’eau nous entrainent dans un ballet de couleurs. Venez les découvrir et les observer sur le sentier du Souchet.

Instants Nature A tire d’aile à la réserve de Malzoné. Entre hivernage et migration, les oiseaux d’eau nous entrainent dans un ballet de couleurs. Venez les découvrir et les observer sur le sentier du Souchet. .

Etang de Malzoné Millançay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com

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English :

Between wintering and migration, waterfowl take us into a ballet of colors. Come and discover and observe them on the Souchet trail.

L’événement Instants Nature A tire d’aile à la réserve de Malzoné Millançay a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT41