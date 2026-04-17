Vernou-en-Sologne

Instants Nature Au choeur du brame

Avenue du Pont Vernou-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-19

Vivez des instants précieux dans l’intimité du cerf. Une balade en quête d’observations et une pause gourmande dans un petit chalet au milieu des bois précèderont votre immersion dans l’obscurité de la nuit…

Instants Nature Au choeur du brame en Sologne. Les Rencontres avec la faune. Vivez des instants précieux dans l’intimité du cerf. Une balade en quête d’observations et une pause gourmande dans un petit chalet au milieu des bois précèderont votre immersion dans l’obscurité de la nuit… Frissons et émotions seront au rendez-vous pour cette soirée insolite au cœur du brame. 35 .

Avenue du Pont Vernou-en-Sologne 41230 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com

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English :

Experience precious moments of deer intimacy. A walk in search of sightings and a gourmet break in a little cottage in the middle of the woods will precede your immersion in the darkness of the night?

L’événement Instants Nature Au choeur du brame Vernou-en-Sologne a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT41