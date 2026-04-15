Instants Nature Découvrons les champignons à Seur Seur
Instants Nature Découvrons les champignons à Seur Seur jeudi 29 octobre 2026.
Seur
Instants Nature Découvrons les champignons à Seur
Seur Loir-et-Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29 16:30:00
Date(s) :
2026-10-29
Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger.
Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger. 7 .
Seur 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com
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English :
Round or pointed caps, lacy strips, woody fragrances, colorful tubes, mushrooms reveal their secrets. Learn how to recognize and appreciate them, whether or not you can eat them.
L’événement Instants Nature Découvrons les champignons à Seur Seur a été mis à jour le 2026-04-15 par ADT41