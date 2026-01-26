Instants visites Les Glacières de Sylans RD 1084 Les Neyrolles

Instants visites Les Glacières de Sylans

RD 1084 Anciennes Glacières de Sylans Les Neyrolles Ain

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-18 19:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-18 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-22

Visite exceptionnelle ! Laissez-vous conter l’histoire d’un étonnant patrimoine industriel le guide vous fait revivre un temps où les frigos et congélateurs n’existaient pas et rend hommage au dur labeur des employés des glacières.

RD 1084 Anciennes Glacières de Sylans Les Neyrolles 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 info@hautbugey-tourisme.com

English : Guided tour Les Glacières de Sylans

An exceptional visit! Let us tell you the story of an astonishing industrial heritage: the guide takes you back to a time when refrigerators and freezers didn’t exist, and pays tribute to the hard work of ice-cream factory employees.

