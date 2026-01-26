Instants visites Les Glacières de Sylans RD 1084 Les Neyrolles
RD 1084 Anciennes Glacières de Sylans Les Neyrolles Ain
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-18 19:30:00
2026-07-12 2026-07-18 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-22
Visite exceptionnelle ! Laissez-vous conter l’histoire d’un étonnant patrimoine industriel le guide vous fait revivre un temps où les frigos et congélateurs n’existaient pas et rend hommage au dur labeur des employés des glacières.
RD 1084 Anciennes Glacières de Sylans Les Neyrolles 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 info@hautbugey-tourisme.com
English : Guided tour Les Glacières de Sylans
An exceptional visit! Let us tell you the story of an astonishing industrial heritage: the guide takes you back to a time when refrigerators and freezers didn’t exist, and pays tribute to the hard work of ice-cream factory employees.
L’événement Instants visites Les Glacières de Sylans Les Neyrolles a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Haut-Bugey