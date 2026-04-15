Laquenexy

Instrumentarium et concert Ondes aquatiques, Cie Melocoton,

4 Rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Un parcours poétique, composé d’instruments de musique étranges, qui invite le visiteur à plonger dans des univers sonores aquatiques et à produire lui-même différents sons inédits. Chaque visiteur est ensuite invité à écrire ou dessiner ses émotions et sensations et à les accrocher sur l’arbre à mots.Tout public

5 .

4 Rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00

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English :

A poetic trail of strange musical instruments invites visitors to plunge into a world of aquatic sounds, and to produce their own unique sounds. Visitors are then invited to write or draw their emotions and sensations and hang them on the word tree.

L’événement Instrumentarium et concert Ondes aquatiques, Cie Melocoton, Laquenexy a été mis à jour le 2026-04-15 par AGENCE INSPIRE METZ