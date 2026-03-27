Instruments & répertoire Conservatoire de Nantes Nantes
Instruments & répertoire Conservatoire de Nantes Nantes vendredi 19 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 20:15 – 21:15
Gratuit : oui Entrée libre sans réservation
Concert d’une heure proposée par les grands élèves du Conservatoire en fin d’études ou se préparant à une carrière professionnelle. Seul·es ou accompagné·es au piano, ils et elles interprètent le répertoire de leur instrument, parfois peu connu.Une invitation à parcourir la diversité de la création musicale au fil des époques, à mettre en lumière le potentiel unique de chaque instrument, et à encourager ces jeunes musiciennes et musiciens investis dans l’interprétation des œuvres.Programme sur place.
Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr
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