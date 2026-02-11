Intégrations/Collages de Charlotte Sjöstrand Place de la Porte de Rouen Honfleur
Intégrations/Collages de Charlotte Sjöstrand Place de la Porte de Rouen Honfleur samedi 2 mai 2026.
Honfleur
Intégrations/Collages de Charlotte Sjöstrand
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-07-04 17:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Dans un foisonnement de couleurs et de formes issues tout droit du répertoire féérique de l’enfance, l’artiste et illustratrice jeunesse Charlotte Sjöstrand nous émerveille par ses collages qui font sens.
Vernissage le samedi 2 mai à 11h
Entrée libre
Dans un foisonnement de couleurs et de formes issues tout droit du répertoire féérique de l’enfance, l’artiste et illustratrice jeunesse Charlotte Sjöstrand nous émerveille par ses collages qui font sens.
Vous ne pourrez que vous arrêter longuement devant chaque œuvre composée de morceaux de dessins originaux de l’artiste pour les décortiquer méthodiquement afin de rentrer dans leurs récits . Car Charlotte est une conteuse d’histoire, très proche de l’univers de l’enfance elle vous fera pénétrer dans son petit monde délicieusement régressif. Alors laissez-vous happer…
Vernissage le samedi 2 mai à 11h
Entrée libre .
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
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English : Intégrations/Collages de Charlotte Sjöstrand
In a profusion of colours and shapes straight out of the fairytale repertoire of childhood, children’s artist and illustrator Charlotte Sjöstrand amazes us with her meaningful collages.
Opening on Saturday 2 May at 11am
Free admission
L’événement Intégrations/Collages de Charlotte Sjöstrand Honfleur a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité
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