Inter villages Arènes Albert Laty Plan-d’Orgon

Informations pratiques

Plan-d’Orgon

Inter villages

Samedi 8 août 2026 à partir de 21h30. Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Inter villages (Plan d’Orgon vs Orgon) aux Arènes Albert Laty.

Inter villages (Plan d’Orgon vs Mouriès) aux Arènes Albert Laty.



Des jeux, des fous rires, des barulades. 1 veau pour les enfants.



Arbitre Manade Grimaud. .

Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 04 62 95

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English :

Inter village (Plan d’Orgon vs Orgon) at the Arènes Albert Laty.

L’événement Inter villages Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence