Inter villages Arènes Albert Laty Plan-d’Orgon
samedi 8 août 2026 · Arènes Albert Laty · Plan-d'Orgon
Informations pratiques
Plan-d’Orgon
Inter villages
Samedi 8 août 2026 à partir de 21h30. Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Inter villages (Plan d’Orgon vs Orgon) aux Arènes Albert Laty.
Inter villages (Plan d’Orgon vs Mouriès) aux Arènes Albert Laty.
Des jeux, des fous rires, des barulades. 1 veau pour les enfants.
Arbitre Manade Grimaud. .
Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 04 62 95
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English :
Inter village (Plan d’Orgon vs Orgon) at the Arènes Albert Laty.
L’événement Inter villages Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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