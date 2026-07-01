Intérieur jour, une femme attend, La Note Bleue, Ruminghem

Informations pratiques

Intérieur jour, une femme attend Samedi 5 septembre, 20h00 La Note Bleue Pas-de-Calais

Théâtre Diagonale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T20:00:00+02:00 – 2026-09-05T20:45:00+02:00

Fin : 2026-09-05T20:00:00+02:00 – 2026-09-05T20:45:00+02:00

Duo théâtral porté par Esther Mollo et Audrey Chapon, librement traversé par l’univers de « Une femme sous influence » de John Cassavetes.

Entre théâtre, mouvement et langage cinématographique, le spectacle questionne la place de la femme dans l’espace domestique, la maternité, le couple et les normes qui façonnent les corps et les identités féminines.

La Note Bleue 10 Rue de la Gare, 62370 Ruminghem Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lanotebleue@live.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 95 86 19 58 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lanotebleueruminghem/ »}]

Théâtre

Kylian Aznar