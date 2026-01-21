Interludes musicaux Biblio’fil Espace Culturel de Teillé Teillé

Interludes musicaux Biblio’fil

Espace Culturel de Teillé 105 Rue du Clos Olivier Teillé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 11:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-18 2026-03-28 2026-06-20

Les élèves musicien.nes.s de l’école de musique Polysons proposent un interlude musical matinal à l’Espace Culturel du Clos Olivier de Teillé sous forme de scène ouverte ou de mini-concert.

Scène ouverte à l’espace culturel de Clos Olivier de Teillé.

Gratuit.

Entrée libre. .

Espace Culturel de Teillé 105 Rue du Clos Olivier Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Student musicians from the Polysons music school offer a morning musical interlude at Teillé’s Espace Culturel du Clos Olivier, in the form of an open stage or mini-concert.

L’événement Interludes musicaux Biblio’fil Teillé a été mis à jour le 2026-01-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis