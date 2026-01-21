Interludes musicaux Biblio’fil Espace Culturel de Teillé Teillé
Espace Culturel de Teillé 105 Rue du Clos Olivier Teillé Loire-Atlantique
Tarif : Gratuit.
Date : 2026-02-07, 2026-03-18, 2026-03-28, 2026-06-20
Début : 2026-02-07 11:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-02-07 2026-03-18 2026-03-28 2026-06-20
Les élèves musicien.nes.s de l’école de musique Polysons proposent un interlude musical matinal à l’Espace Culturel du Clos Olivier de Teillé sous forme de scène ouverte ou de mini-concert.
Scène ouverte à l’espace culturel de Clos Olivier de Teillé.
Gratuit.
Entrée libre. .
Student musicians from the Polysons music school offer a morning musical interlude at Teillé’s Espace Culturel du Clos Olivier, in the form of an open stage or mini-concert.
