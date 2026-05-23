Teillé

Les Mardis du plan d’eau

Plan d’eau de Teillé Teillé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16 22:30:00

Date(s) :

2026-06-16

À compter du mardi 16 juin, les rendez-vous estivaux des Mardis du plan d’eau reviennent pour un été d’animations festives au bord de l’eau, de 19h à 22h30, à la Cabane du Donneau.

La commission Association Culture Sport Tourisme vous a concocté un programme estival au plan d’eau.

Musique, culture et sport s’invitent au bord de l’eau avec vos associations.

Bar et restauration (galettes/crêpes) sur place pour des moments conviviaux en famille ou entre amis.

PolyGammes et Fest-noz avec le groupe Galenn. .

Plan d’eau de Teillé Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 23 15 mairie@teille44.fr

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English :

Starting on Tuesday June 16, Mardis du plan d’eau returns for a summer of festive waterside entertainment, from 7pm to 10:30pm, at the Cabane du Donneau.

L’événement Les Mardis du plan d’eau Teillé a été mis à jour le 2026-05-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis