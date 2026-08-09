Intermède musical au temple protestant, Le Temple Protestant, Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Intermède musical au temple protestant 19 et 20 septembre Le Temple Protestant Vendée

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dès le 16e siècle, Fontenay-le-Comte, cité de la Renaissance, devient un important foyer de la Réforme grâce au dynamisme de ses commerçants et artisans. Construit vers 1825, le temple protestant témoigne de cette histoire et de l’ancrage du protestantisme dans le département. Le public, au cours de sa visite, pourra également découvrir l’exposition de peinture « lumières ou lumière ? » de Stéphanie Lecomte, en résonance avec l’atmosphère paisible et inspirante du lieu.

Samedi à 18h, parenthèse musicale au temple

À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle du temple, laissez-vous porter par les sonorités de la harpe et du violoncelle lors d’un concert donné par Victor Rager et Marie-Lou Guedon.

Le Temple Protestant 57 rue Kléber Fontenay le comte 85200 Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Dès le 16e siècle, Fontenay-le-Comte, cité de la Renaissance, devient un important foyer de la Réforme grâce au dynamisme de ses commerçants et artisans. Construit vers 1825, le temple protestant de …

Œuvre de Stéphanie Lecomte