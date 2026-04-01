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International Jazz Day La Belle Lurette Saint-Macaire

International Jazz Day La Belle Lurette Saint-Macaire

International Jazz Day La Belle Lurette Saint-Macaire jeudi 30 avril 2026.

Lieu : La Belle Lurette

Adresse : 2 place du Général de Gaulle

Ville : 33490 Saint-Macaire

Département : Gironde

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Macaire

International Jazz Day

La Belle Lurette 2 place du Général de Gaulle Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:30:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Soirée événement autour des 100 ans de Miles Davis !

2026 marque les 100 ans de Miles Davis.100 ans, comment ça s’entend Miles Davis aujourd’hui ?
La musique, disait-il, c’est ce qu’il y a entre les notes.
Et la musique d’aujourd’hui résonne encore de son passage.
Comment ça s’entend Miles Davis aujourd’hui ?
Un orchestre modulable convoqué au sujet de Miles Davis.
Le musicien aux constantes métamorphoses du be-bop au hip-hop, de l’urgence d’être créateur de son temps ça dit quoi aujourd’hui ? ça dévisse ?
Miles toujours inspire.

Repas de 19h30 à 22h, sur réservation
Concerts à partir de 22h   .

La Belle Lurette 2 place du Général de Gaulle Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 02 42  bar-labellelurette@gmail.com

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English : International Jazz Day

L’événement International Jazz Day Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-04-23 par La Gironde du Sud

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