International Jazz Day La Belle Lurette Saint-Macaire

Saint-Macaire

International Jazz Day

La Belle Lurette 2 place du Général de Gaulle Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Soirée événement autour des 100 ans de Miles Davis !

2026 marque les 100 ans de Miles Davis.100 ans, comment ça s’entend Miles Davis aujourd’hui ?

La musique, disait-il, c’est ce qu’il y a entre les notes.

Et la musique d’aujourd’hui résonne encore de son passage.

Comment ça s’entend Miles Davis aujourd’hui ?

Un orchestre modulable convoqué au sujet de Miles Davis.

Le musicien aux constantes métamorphoses du be-bop au hip-hop, de l’urgence d’être créateur de son temps ça dit quoi aujourd’hui ? ça dévisse ?

Miles toujours inspire.

Repas de 19h30 à 22h, sur réservation

Concerts à partir de 22h .

La Belle Lurette 2 place du Général de Gaulle Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 02 42 bar-labellelurette@gmail.com

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English : International Jazz Day

L’événement International Jazz Day Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-04-23 par La Gironde du Sud