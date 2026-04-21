Intervillage Stade Saint-Agnant-de-Versillat
Intervillage Stade Saint-Agnant-de-Versillat samedi 20 juin 2026.
Saint-Agnant-de-Versillat
Intervillage
Stade Route du Stade Saint-Agnant-de-Versillat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
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Stade Route du Stade Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 77 84 51
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English : Intervillage
L’événement Intervillage Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien