Intervillage Stade Saint-Agnant-de-Versillat

Saint-Agnant-de-Versillat

Intervillage

Stade Route du Stade Saint-Agnant-de-Versillat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

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Stade Route du Stade Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 77 84 51

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English : Intervillage

L’événement Intervillage Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien