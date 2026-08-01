Informations pratiques

Aignan

Intervilles et repas

Arènes André Ladoues AIGNAN Aignan Gers

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Intervilles fait son grand retour pour une soirée qui s’annonce aussi drôle que conviviale.

Dès 19 h, on commence les festivités autour d’un bon repas moules-frites. Parce qu’il faut bien prendre des forces avant d’encourager les équipes… ou de commenter les exploits depuis les tribunes.

À 21 h 30, place à la compétition. Défis, bonne humeur, esprit d’équipe et quelques situations improbables seront au rendez-vous. Que vous veniez soutenir votre village ou simplement passer une excellente soirée, il y aura de quoi vous divertir.

Et comme on n’aime pas s’arrêter en si bon chemin, la soirée se poursuivra dans les arènes à partir de 23 h 30 avec bandas, DJ et ambiance festive jusqu’à 4 h.

Alors, rassemblez votre famille, vos amis, vos voisins… et venez partager une soirée où la bonne humeur sera la seule équipe gagnante.

On vous attend nombreux !

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Arènes André Ladoues AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 067169920

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English :

Intervilles is making a big comeback for an evening that promises to be as fun as it is friendly.

Starting at 7 p.m., we’ll kick off the festivities with a delicious meal of mussels and fries. After all, you’ll need to build up your strength before cheering on the teams… or commenting on their exploits from the stands.

At 9:30 p.m., it’s time for the competition. Challenges, good cheer, team spirit, and a few unexpected situations are sure to unfold. Whether you’re coming to support your village or simply to have a great evening, there will be plenty to keep you entertained.

And since we don’t like to stop while we’re on a roll, the evening will continue in the arena starting at 11:30 p.m. with bandas, a DJ, and a festive atmosphere until 4 a.m.

So, gather your family, friends, and neighbors… and come share an evening where good cheer will be the only winning team.

We hope to see many of you there!

L’événement Intervilles et repas Aignan a été mis à jour le 2026-07-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65