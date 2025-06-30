INTO THE BLACK – SALLE PROUDHON Besancon

INTO THE BLACK Début : 2026-01-23 à 20:00. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : INTO THE BLACKINTO THE BLACKKarim Thione Nadège 100 gêne Youness HanifiSpectacle dans le noirPréparez-vous à une soirée d’humour pas comme les autres. «Into the Black» vous propose unplateau d’humoristes talentueux — Karim Thione, Nadège 100 gêne et Youness Hanifi — seproduisant dans l’obscurité totale. Une immersion sensorielle où seul le rire compte.Vendredi 23 janvier, 20h – Salle ProudhonSpectacle non accessible aux moins de 12 ans.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

SALLE PROUDHON PLACE GRANVELLE 25000 Besancon 25