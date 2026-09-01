Intronisations des Gousteurs d’Eau Pavillon des Sources Contrexéville

Informations pratiques

Contrexéville

Intronisations des Gousteurs d’Eau

Pavillon des Sources Parc thermal Contrexéville Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-09-10 2026-10-01

La Confrérie des Gousteurs d’Eau de Contrexéville vous invite à l’intronisation des fidèles curistes au Pavillon des Sources.

Remise de Médailles et diplômes pour honorer nos plus fidèles curistes.

Entrée libre, ouvert à toutes et à tous.Tout public

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Pavillon des Sources Parc thermal Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 83 15 62 90

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English :

The Confrérie des Gousteurs d’Eau de Contrexéville invites you to the enthronement of its curist members at the Pavillon des Sources.

Medals and diplomas to honor our most loyal curists.

Free admission, open to all.

L’événement Intronisations des Gousteurs d’Eau Contrexéville a été mis à jour le 2026-03-03 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE