Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets, Château du Parc du Grand Blottereau, Nantes

Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Mardi 30 juin, 19h30 Château du Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T19:30:00+02:00 – 2026-06-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T19:30:00+02:00 – 2026-06-30T21:00:00+02:00

Le mardi 9 juin, de 19h30 à 21h, venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets à Doulon.

Cet inventaire a pour but de mieux connaître ces espèces protégées et permettra d’alimenter l’observatoire de la biodiversité urbaine (observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr).

Si vous souhaitez reproduire l’expérience, des dates supplémentaires sont proposées dans les autres quartiers de la ville.

Inventaire réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Château du Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Péneau, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/inventaire-des-hirondelles-et-des-martinets »}] [{« link »: « https://observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr/ »}]

Ouvrez l’œil et levez la tête ! Venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets dans votre quartier ! Inventaire nids d’hirondelles & Martinets LPO

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