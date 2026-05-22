Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Nantes
Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Nantes vendredi 3 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 19:30 – 21:00
Gratuit : oui 20 personnes maximum par séance | Sur inscriptionNB : Le lieu de rendez-vous vous sera transmis après votre inscription. Tout public
Le mardi 9 juin, de 19h30 à 21h, venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets à Chantenay.Cet inventaire a pour but de mieux connaître ces espèces protégées et permettra d’alimenter l’observatoire de la biodiversité urbaine (observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr).Si vous souhaitez reproduire l’expérience, des dates supplémentaires sont proposées dans les autres quartiers de la ville.Inventaire réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
https://my.weezevent.com/inventaire-des-hirondelles-et-des-martinets
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