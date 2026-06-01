Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets, Quartier Bellevue, Nantes

Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Vendredi 19 juin, 19h30 Quartier Bellevue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:00:00+02:00

Le mardi 9 juin, de 19h30 à 21h, venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets, quartier Bellevue.

Cet inventaire a pour but de mieux connaître ces espèces protégées et permettra d’alimenter l’observatoire de la biodiversité urbaine (observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr).

Si vous souhaitez reproduire l’expérience, des dates supplémentaires sont proposées dans les autres quartiers de la ville.

Inventaire réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Quartier Bellevue ., Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/inventaire-des-hirondelles-et-des-martinets »}] [{« link »: « https://observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr/ »}]

Ouvrez l’œil et levez la tête ! Venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets dans votre quartier ! Inventaire nids d’hirondelles & Martinets LPO

Nantes Métropole