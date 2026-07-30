Inventaire des papillons de nuit Jardin botanique littoral Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Inventaire des papillons de nuit

Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Et si la biodiversité s’observait aussi la nuit ? Venez découvrir les papillons nocturnes, apprendre à les reconnaître et mieux comprendre leur importance au sein de nos écosystèmes avec les associations ANEF Nature & MIFENEC, en dressant un inventaire de ces lépidoptères hétérocères qui comptent parmi les plus grands pollinisateurs.

Public adultes et adolescents accompagnés. .

Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr

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English : Inventaire des papillons de nuit

L’événement Inventaire des papillons de nuit Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque