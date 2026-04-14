Inventaire général du Plateau et de la face sud de la Dent de Rez – Ardèche, Gogne, Gras

Inventaire général du Plateau et de la face sud de la Dent de Rez – Ardèche Vendredi 22 mai, 10h00 Gogne Ardèche

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00

La Dent de Rez (726 m) constitue l’un des plus hauts massifs calcaires du département de l’Ardèche. On y observe de nombreuses plantes préalpines menacées par le changement climatique, mais cette flore reste encore mal connue. Le CBN Massif central, en partenariat avec le Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche et la Société botanique de l’Ardèche ont donc décidé d’en réaliser l’inventaire général. Après une première session réalisée en 2025, cette seconde journée se consacrera au parcours de secteurs non prospectés l’année précédente.

Sortie proposée en collaboration avec le Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche et la Société botanique de l’Ardèche, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Durée : 6h

Public initié et réseau de botanistes

RDV à 10h au parking du hameau de Gogne (Gras, sous le départ du sentier menant à la Dent de Rez : 44.441306/4.510887)

Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Gratuit

Infos et réservation : www.cbnmc.fr/agenda

Tél. : 04 74 59 17 93

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

Gogne Gras 07 Gras 07700 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]

Une sortie botanique à la découverte de plantes préalpines menacée par le changement climatique.

CBNMC