Inventaire participatif de la biodiversité Domaine du Réal Peyrolles-en-Provence

Peyrolles-en-Provence

Inventaire participatif de la biodiversité

Mercredi 13 mai 2026 de 9h à 11h30. Domaine du Réal 1146 route des Alpes Peyrolles-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 09:00:00

fin : 2026-05-13 11:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Sortie nature participative avec la LPO Paca, à Peyrolles-en-Provence

A l’occasion d’une sortie participative, découvrez la richesse de la biodiversité locale tout en contribuant à une meilleure connaissance du patrimoine naturel de la commune.



Papillons azurés, oiseaux emblématiques comme la huppe fasciée, ou encore demoiselles aux reflets métalliques telles que les caloptéryx peuplent la commune et nous entourent en toute discrétion.



Au fil d’une balade conviviale, vous serez amenés à observer et identifier les espèces sur le site, tout en bénéficiant d’apports sur leur biologie et leur écologie.

Cette immersion sera également l’occasion de vous initier à l’utilisation de la base de données Faune-PACA, afin d’apprendre à saisir vos observations et ainsi participer activement à l’amélioration des connaissances naturalistes de la commune.



Informations et inscriptions candy.bellon@lpo.fr .

Domaine du Réal 1146 route des Alpes Peyrolles-en-Provence 13860 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 25 33 76 candy.bellon@lpo.fr

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English :

Participatory nature outing with LPO Paca, in Peyrolles-en-Provence

L’événement Inventaire participatif de la biodiversité Peyrolles-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]