Inventaire participatif des pollinisateurs Montrollet
Inventaire participatif des pollinisateurs Montrollet mardi 23 juin 2026.
Montrollet
Inventaire participatif des pollinisateurs
Place Jean BREDIER Montrollet Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 10:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Venez découvrir un outil participatif pour observer les insectes pollinisateurs et participer à leur inventaire !
.
Place Jean BREDIER Montrollet 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine stagiaire@charente-limousine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover a participatory tool for observing pollinating insects and help with their inventory!
L’événement Inventaire participatif des pollinisateurs Montrollet a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Charente Limousine
À voir aussi à Montrollet (Charente)
- Randonnée thématique autour des pollinisateurs Montrollet 11 juillet 2026