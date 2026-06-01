Montrollet

Inventaire participatif des pollinisateurs

Place Jean BREDIER Montrollet Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 10:00:00

fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Venez découvrir un outil participatif pour observer les insectes pollinisateurs et participer à leur inventaire !

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Place Jean BREDIER Montrollet 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine stagiaire@charente-limousine.fr

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English :

Come discover a participatory tool for observing pollinating insects and help with their inventory!

L’événement Inventaire participatif des pollinisateurs Montrollet a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Charente Limousine