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Inventaire participatif des pollinisateurs Montrollet

Inventaire participatif des pollinisateurs Montrollet mardi 23 juin 2026.

Adresse : Place Jean BREDIER

Ville : 16420 Montrollet

Département : Charente

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montrollet

Inventaire participatif des pollinisateurs

Place Jean BREDIER Montrollet Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 10:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :
2026-06-23

Venez découvrir un outil participatif pour observer les insectes pollinisateurs et participer à leur inventaire !
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Place Jean BREDIER Montrollet 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine   stagiaire@charente-limousine.fr

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English :

Come discover a participatory tool for observing pollinating insects and help with their inventory!

L’événement Inventaire participatif des pollinisateurs Montrollet a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Charente Limousine

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