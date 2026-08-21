Inventions pour bombarde et épinette, Eglise de la Nativité, Les Fougerêts

Informations pratiques

Inventions pour bombarde et épinette Vendredi 18 septembre, 20h30 Eglise de la Nativité Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

L’ACLPF (Amis de la Cour de Launay et du Patrimoine Fougerêtais propose dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine un concert de deux virtuoses : Vincent Marin et Wenceslas Hervieux, le vendredi 18 septembre, dans l’église des Fougerêts à la croisée des musiques baroque et traditionnelle.

Baroque et « trad » sont bousculés dans ce que l’on a l’habitude d’entendre et on découvre ce que l’un et l’autre n’ont pas encore révélé. Le duo s’inspire de compositeurs de la période baroque et y voit les liens musicaux avec des chansons et airs traditionnels, parfois issus de cette époque.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place en flashant le QRcode situé sur l’affiche ou en cliquant sur ce lien

Eglise de la Nativité place de l’église, 56200 Les Fougerêts Les Fougerêts 56200 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00009726 [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-cour-de-launay-et-du-patrimoine-fougeretais/evenements/concert-marin-hervieux-invention-pour-bombarde-et-epinette?fbclid=IwY2xjawTu-qxwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMEU1ODRoVVRzWWdDYzFPU0lzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEebPo9mvUgsx84L6uzeaSliqxsJM1Ihl0BbQ8c6sT0EtrbIahcA7Z_ALJeZnM_aem_MPramFXaeEGNC2x7xpUqoQ »}] L’église, de plan en croix latine à un seul vaisseau, est construite essentiellement en moellons de schiste. Nef et chœur étaient séparés par un mur ouvert d’un arc-diaphragme – l’arc triomphal -, qui portait un clocher en charpente. Côté chœur, deux chapelles s’ouvrent au nord et au sud par des arcades en arc brisé. L’édifice est éclairé par cinq baies à l’entourage de granite, la maîtresse-vitre ouverte dans le chevet plat et une verrière dans le mur est de chaque chapelle ; deux verrières dans le mur sud de la nef, de part et d’autre du porche sud.

Concert proposé par L’ACLPF, Amis de la Cour de Launay et du Patrimoine Fougerêtais

©ACLPF