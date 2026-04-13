Invitation au voyage !, Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-de-Luz

Invitation au voyage ! 6 et 7 juin Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le Jardin botanique littoral situé dans l’Espace Naturel Sensible d’Arxiloa, est posé sur la falaise qui surplombe l’océan Atlantique. Outre ses collections des cinq continents et ses milieux naturels reconstitués, le site offre une vue à couper le souffle sur la Côte Basque et jusque dans les Landes lorsque le ciel est dégagé.

D’une superficie de deux hectares, nous vous invitons à une balade bucolique qui vous fera voyager.

Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz 31 avenue Gaëtan-Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Chantaco Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 26 34 59 http://www.jardinbotanique-saintjeandeluz.fr Au bord du sentier du littoral, le jardin botanique surplombe l’océan. Sa visite est une invitation au voyage à travers les paysages de la côte basque.

Le Jardin botanique littoral situé dans l’Espace Naturel Sensible d’Arxiloa, est posé sur la falaise qui surplombe l’océan Atlantique. Outre ses collections des cinq continents et ses milieux le site…

©JManterola