Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Stage de surf avec l’Artha Surf Club

Plage d’Erromardie Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 08:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Cet été, vivez l’expérience surf à Saint-Jean-de-Luz avec l’Artha Surf Club.

Vous cherchez une activité incontournable pendant vos vacances sur la Côte Basque ?

Découvrez nos cours et stages de surf à Saint-Jean-de-Luz, sur la magnifique plage d’Erromardie.

L’Artha Surf Club vous accueille tout l’été 2026 pour apprendre le surf, progresser et partager des moments inoubliables en famille ou entre amis.

• Stage de surf enfant, ado et adulte (+10 ans)

• Cours de surf débutant et perfectionnement

• Spot idéal pour découvrir une vraie expérience surf sur la Côte Basque

• Moniteurs diplômés et ambiance conviviale

La plage d’Erromardie est l’un des meilleurs endroits pour prendre des cours de surf à Saint-Jean-de-Luz un cadre naturel exceptionnel, des vagues adaptées aux débutants et une atmosphère familiale idéale pour les vacances. .

Plage d’Erromardie Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 22 11 33 arthasurf@gmail.com

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English : Stage de surf avec l’Artha Surf Club

L’événement Stage de surf avec l’Artha Surf Club Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque