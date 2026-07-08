Stage de surf avec l’Artha Surf Club Saint-Jean-de-Luz
lundi 27 juillet 2026 · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Stage de surf avec l’Artha Surf Club
Plage d’Erromardie Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 08:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Cet été, vivez l’expérience surf à Saint-Jean-de-Luz avec l’Artha Surf Club.
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L’Artha Surf Club vous accueille tout l’été 2026 pour apprendre le surf, progresser et partager des moments inoubliables en famille ou entre amis.
• Stage de surf enfant, ado et adulte (+10 ans)
• Cours de surf débutant et perfectionnement
• Spot idéal pour découvrir une vraie expérience surf sur la Côte Basque
• Moniteurs diplômés et ambiance conviviale
La plage d’Erromardie est l’un des meilleurs endroits pour prendre des cours de surf à Saint-Jean-de-Luz un cadre naturel exceptionnel, des vagues adaptées aux débutants et une atmosphère familiale idéale pour les vacances. .
Plage d’Erromardie Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 22 11 33 arthasurf@gmail.com
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English : Stage de surf avec l’Artha Surf Club
L’événement Stage de surf avec l’Artha Surf Club Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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