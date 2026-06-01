Invitation partenaires, hajpl, Libourne
Invitation partenaires, hajpl, Libourne lundi 1 juin 2026.
Invitation partenaires Lundi 1 juin, 16h00 hajpl Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T16:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-01T16:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:00:00+02:00
L’HAJPL (Habitat Jeunes en Pays Libournais), est une association qui aide les jeunes 16-30 ans à faible revenus, à trouver une solution logement.
Lundi 1er juin, rdv à l’HAJPL de 16h à 18h :
Nous accueillions les partenaires pour échanger sur les dispositifs et solutions logement.
À partir de 19h :
Résidents, partagez vos expériences autour du logement.
hajpl 53 rue Victor Hugo 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « animation@hajpl.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557259815 »}]
Nos dispositifs d’accompagnements vers un logement partenaires logements
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